Львівські лікарі поволі ставлять маленьку харків'янку на ноги

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» проходить лікування маленька дівчинка з Харкова, яка понад місяць разом з рідними змушена була ховатися від війни у метро. У їхній будинок потрапив снаряд і їхнім домом стала підземка. Відсутність сонця, тепла, нормального харчування почав здавати і невдовзі дитина перестала ставати на ноги. Це змусило батьків покинути рідне місто і евакуюватися до Львова, повідомили 12 квітня в лікарні.

У підземці дівчинка разом з рідними 32 дні ховалася від артобстрілів, бомбардувань.

6 березня Алісі виповнилося рік і сім місяців і рідні зібралися за столом, аби за традицією відстяткувати.

«Ми пили чай і їли тортик, коли по нашому дому стався авіаційний удар. А потім ще один, і ще один. Разом їх було три підряд. Коли я подивилася на годинник, було 18:25. Втікати на вулицю було пізно, бо комендантська година, тому ми перемістилися у ванну, аби переночувати. Було дуже холодно, ми грілися один до одного, а дім здригався від потужних вибухів. Я старалася закривати доньці вуха, аби вона цього не чула», – повідомила мати дівчинки Зіна.

Уранці сім’я спустилася у метро і почала облаштовувати там свій побут. Зіна, аби відволіктися ві важких думок, запровадила там курси англійської мови для дітей та дорослих.

«Я дякую усім волонтерам, усім людям, які переховувалися разом з нами. Ми стали однією сім’єю. І ми б нікуди не втікали, якби не здоров’я донечки. Її організм без сонця, без нормальної їжі, звичного життя, маючи певні проблеми зі здоров’ям, почав здавати і в один день вона просто перестала ставати на ноги. Тоді ми за 15 хвилин прийняли рішення їхати», – зізналася Зіна.

Будинок, в якому жила Аліса до війни, зруйнований

У день, коли родина стояла на вокзалі Харкова, очікуючи потяг до Львова, російські окупанти здійснили удар по Краматорському вокзалі.

«Сьогодні ми тут. Нашу дівчинку помалу ставлять на ноги. І ми дякуємо за все, в першу чергу за те, що залишилися живі. Я точно знаю, що наше місто вистоїть. Але для доньки я дуже хочу мирне майбутнє - без вибухів, бо другий раз вона не витримає», – каже мати дівчинки.