Російські військові обстрілюють житлові квартали. машини, в яких їдуть діти

Кількість дітей, які постраждали через дії російських окупантів, щодня зростає. Станом на ранок 6 квітня в Україні постраждало щонайменше понад 446 дітей: 167 дітей загинуло та більше 279 отримали поранення, повідомили 6 квітня в Офісі генпрокурара.

Ці цифри не остаточні, оскільки встановити точну кількість постраждалих у місцях, де йдуть активні бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, неможливо. Зараз збирають дані про постраджалих дітей на територіях, які тільки що звільнили. На жаль, кількість маленьких українців, які постраждали від рук російських військових, може бути значно більшою.

25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів російськими військовими житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка загинула 13-річна дівчинка.

4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки Донецькій області поранено двох малолітніх дітей. Найбільше дітей постраждало в Київській, Донецькій, Харківській областях.

Російські окупанти не лише вбивають і калічать наших дітей, а вони їх примусово вивозять на територію росії. Із обласного дитячого кістково-туберкульозного ценру в Маріуполі примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні.

А матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями примусово вивезено з Маріуполя до міста Саранськ Російської Федерації.

На тимчасово окупованих територіях російські військові катували і ґвалтували дітей. Про це повідомила уповневажена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. В Ірпені було знайдено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.