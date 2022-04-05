4-річний Сашко був вбитий російськими окупантами

4-річного Сашка, якого майже місяць розшукували на Київщині, знайшли мертвим. Дитина разом з бабусею втікали від російських окупанів із села Вишгородського району на човні. Наступного дня човен знайшли перевернутим, бабуся хлопчика втонула, а сам він зник. Тіло вже мертвої дитини знайшли 5 квітня, цю інформацію підтвердила мама Сашка.

10 березня мешканці села Сухолуччя Вишгородського району вирішили негайно евакуюватися з міста, адже росіяни почали обстрілювати житловий сектор. Вирішили, що найкращим варіантом покинути село – переправитися через річку. Жінки з дітьми попливли двома човнами. Перший човен доплив у бік села Рожви, інший, де був Сашко з бабусею – ні. Наступного дня на річці знайшли перевернутий човен та бабусю Сашка, яка втонула. Сашка ніде не було.

Майже через місяць пошуків дитину вдалося знайти.

«Сашенька, наш маленький ангел вже на небесах. Сьогодні його душа знайшла спокій..», – написала мама Сашка Ання Яхно в Instagram.

Деталі смерті дитини повідомила журналістка Ольга Омелянчук. «Сашу, хлопчика, який тікав з рідними на обстріляній рашистами лодці під Вишгородом, знайшли. Убитим. Його (UPD: лодку) розстріляли росіяни. Боже, якщо ти є, допоможи нам знищити русню», – уточнила вона у Facebook, однак згодом видалила свій допис.

До слова, станом на 5 квітня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 165 дітей та постраждало 266 дітей. Про це повідомила уповноважена з прав людини у ВР Людмила Денісова. Вона додала, що точну кількість загиблих і поранених дітей встановити зараз є неможливим через те, що росіяни ведуть активні бойові дії.