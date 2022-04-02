Від рук російських окупантів в Україні загинуло вже 158 дітей
Ще понад 250 дітей отримали різного роду поранення
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Жахіття війни українські діти бачать вже 38 днів
За час війни практично кожного дня в Україні гинуть діти і отримують важкі поранення. Російські окупанти обстрілюють житлові квартати, автомобілі, в яких їдуть діти, дитячі садки, школи, лікарні. Станом на 2 квітня в Україні постраждало щонайменше понад 412 дітей: 158 дітей загинуло і понад 254 отримали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зібрати точні дані постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях наразі неможливо, зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Найбільше постраждало дітей у Київській області – 73, Донецькій – 71, Харківській – 56, Чернігівській – 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
31 березня у Лисичанську померла дівчинка, якій не було ще й двох років. Вона з братом потрапила під артилерійські обстріли російських військових і обоє отримали важкі поранення. Серце дівчинки не витримало й вона померла, а за життя хлопчика лікаря борються.
Зараз у Львові лікується 10-місячна дівчинка з Київщини, яка отримала осколкові поранення. Машину, в якій вона їхала з мамою і друзями, обстріляли російські окупанти. Троє людей загинуло, а мама дівчинки і ще одна дитина дивом залишилися живі.
31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, пошкоджено понад 80 закладів для дітей, серед яких лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.
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