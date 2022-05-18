ЗМІ розповіли про дружину окупанта, яка закликала катувати українських дітей
Жінка, яка «вирізала б українським дітям зірки на спинах», працювала у дитячій лікарні
До теми
Журналісти «Радіо Свобода» ідентифікували російського окупанта і його дружину, яка у розмові з ним закликала катувати українських дітей. Матеріал про російського загарбника і його дружину журналісти опублікували 18 травня.
Розмова, під час якої дружина російського військового закликала жорстоко катувати українських дітей, відбулася 29 квітня. Її перехопила Служба безпеки України й опублікувала 11 травня. На аудіозаписі чутно, як росіянка розповідає своєму чоловікові, який у той момент був на Харківщині, про те, що українські діти, яких насильно вивезли в Росію, відмовилися малювати символіку до Дня перемоги. У цій же розмові вона описувала, як могла би знущатися над українськими дітьми. Зокрема, вона сказала, що «вирізала б їм зірки на спинах» і різала статеві органи, а також «колола б їм наркотики», щоб вони «мучились».
Журналісти ідентифікували росіянку та її чоловіка на основі даних, отриманих у СБУ. Так, дружиною окупанта виявилася Юлія Копитова, а її чоловіка, який бере участь у війні проти України на Харківщині, звуть Владімір Копитов.
Окупанту – 31 рік, він – із Красноярського краю. Його дружині – 30 років, вона зі Смоленської області. Окупант Копитов став її другим чоловіком.
Водночас варто наголосити, що Юлія Копитова, яка заявляла, що відрізала б українським дітям по одному пальцю на день, у 2019 році працювала у дитячій клінічній лікарні.
Журналісти зателефонували і Копитовій, і її чоловікові. Вона говорити відмовилася, натомість її чоловік сказав журналістам, що голоси на аудіозаписах не належать йому або його дружині.
Мати російського загарбника спілкувалася з журналістами агресивним тоном і заявила, що якщо її невістка щось і сказала, то нехай розбираються з нею.