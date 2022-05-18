Юлія Копитова описала своєму чоловікові, який воює проти України на Харківщині, як би вона знущалася з українських дітей

Журналісти «Радіо Свобода» ідентифікували російського окупанта і його дружину, яка у розмові з ним закликала катувати українських дітей. Матеріал про російського загарбника і його дружину журналісти опублікували 18 травня.

Розмова, під час якої дружина російського військового закликала жорстоко катувати українських дітей, відбулася 29 квітня. Її перехопила Служба безпеки України й опублікувала 11 травня. На аудіозаписі чутно, як росіянка розповідає своєму чоловікові, який у той момент був на Харківщині, про те, що українські діти, яких насильно вивезли в Росію, відмовилися малювати символіку до Дня перемоги. У цій же розмові вона описувала, як могла би знущатися над українськими дітьми. Зокрема, вона сказала, що «вирізала б їм зірки на спинах» і різала статеві органи, а також «колола б їм наркотики», щоб вони «мучились».

Журналісти ідентифікували росіянку та її чоловіка на основі даних, отриманих у СБУ. Так, дружиною окупанта виявилася Юлія Копитова, а її чоловіка, який бере участь у війні проти України на Харківщині, звуть Владімір Копитов.

Окупанту – 31 рік, він – із Красноярського краю. Його дружині – 30 років, вона зі Смоленської області. Окупант Копитов став її другим чоловіком.

Водночас варто наголосити, що Юлія Копитова, яка заявляла, що відрізала б українським дітям по одному пальцю на день, у 2019 році працювала у дитячій клінічній лікарні.

Журналісти зателефонували і Копитовій, і її чоловікові. Вона говорити відмовилася, натомість її чоловік сказав журналістам, що голоси на аудіозаписах не належать йому або його дружині.

Мати російського загарбника спілкувалася з журналістами агресивним тоном і заявила, що якщо її невістка щось і сказала, то нехай розбираються з нею.