Вранці в четвер, 12 травня, з території Росії окупанти обстріляли Сумську область із важкої артилерії, внаслідок чого загинув мирний житель.

Як повідомила Державна прикордонна служба, загарбники завдали артилерійського удару з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано приблизно 20 пострілів.

Прикордонники зазначили, що снаряди розірвалися на відстані близько 6 кілометрів від кордону на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджено приватні помешкання.

Сумська обласна прокуратура уточнила, що росіяни обстріляли село Старі Вирки Сумського району Сумської області близько 06:00. На власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що обстріл тривав орієнтовно 30 хвилин.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.