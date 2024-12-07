У Гаазі внаслідок вибуху обвалився трьохповерховий будинок
Під завалами можуть бути понад 20 людей
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У суботу, 7 грудня, стався вибух у багатоквартирному будинку у нідерландській Гаазі. Внаслідок вибуху зруйновані п’ять квартир, під завалами можуть бути люди, повідомили у пресслужбі міської ради Гааги.
За даними пресслужби, вибух стався приблизно о 06:15 за місцевим часом поблизу центру міста. На місці події зайнялася пожежа.
Зазначається, що вибух зруйнував п’ять квартир у триповерховому багатоквартирному будинку. Ще кілька квартир пошкоджені – в них вибиті шибки та пошкоджений фасад будівлі.
«Декількох людей вдалося врятувати. Під завалами пожежна команда шукає постраждалих», – повідомили у міській раді Гааги.
За попередніми даними, причиною вибуху став газ. Наразі пожежу вдалося ліквідувати, тривають розбори завалів.
Скільки людей постраждали чи загинули внаслідок вибуху, у пресслужбі міської ради не уточнили.
Мер Гааги на пресконференції пізніше уточнив, що обвал спричинили два вибухи – більший і менший.
Доповнено. Станом на 18:00 7 грудня відомо про чотирьох загиблих внаслідок вибуху в будинку. Тривають розбори завалів та пошуки людей.