Вибух знищив п'ять квартир у будинку поблизу центральної частини Гааги

У суботу, 7 грудня, стався вибух у багатоквартирному будинку у нідерландській Гаазі. Внаслідок вибуху зруйновані п’ять квартир, під завалами можуть бути люди, повідомили у пресслужбі міської ради Гааги.

За даними пресслужби, вибух стався приблизно о 06:15 за місцевим часом поблизу центру міста. На місці події зайнялася пожежа.

Зазначається, що вибух зруйнував п’ять квартир у триповерховому багатоквартирному будинку. Ще кілька квартир пошкоджені – в них вибиті шибки та пошкоджений фасад будівлі.

«Декількох людей вдалося врятувати. Під завалами пожежна команда шукає постраждалих», – повідомили у міській раді Гааги.

За попередніми даними, причиною вибуху став газ. Наразі пожежу вдалося ліквідувати, тривають розбори завалів.

Скільки людей постраждали чи загинули внаслідок вибуху, у пресслужбі міської ради не уточнили.

Мер Гааги на пресконференції пізніше уточнив, що обвал спричинили два вибухи – більший і менший.

Доповнено. Станом на 18:00 7 грудня відомо про чотирьох загиблих внаслідок вибуху в будинку. Тривають розбори завалів та пошуки людей.