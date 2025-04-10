Пізно увечері середи, 9 квітня, безпілотники атакували місто Наро-Фомінськ, що в Московській області РФ. Місцеві жителі повідомили, що під час атаки російська протиповітряна оборона сприйняла свій же гелікоптер за український БпЛА та обстріляла його. Про це писали пропагандистські Telegram-канали з посиланням на відео очевидців.

Зазначаться, що жителі Підмосков’я чули сильний вибух у Наро-Фомінську о 22:30 за місцевим часом. Від гучного звуку в деяких районах міста спрацювала сигналізація в авто й затряслися віконні шибки. На одному з опублікованих відео чути, як російська ППО намагається збити невідомі безпілотники.

Очевидці зафільмували на відео, як російські зенітники намагаються збити об’єкт, схожий на вертоліт. Згодом росіяни заявили, що їхня ППО нібито збила над регіоном невідомий БпЛА.

Увага, у відео присутня лайлива лексика!

У міноборони РФ вранці 10 квітня традиційно заявили, що сили та засоби ППО збили 42 безпілотники над Брянською, Калузькою, Курською, Бєлгородською, Орловською, Московською областями та анексованим Кримом.

Доповнено. Згодом російські Telegram-канали повідомили, що ЗСУ вперше застосували дрони вертолітного типу під час нічної атаки на Наро-Фомінськ. Пропагандисти повідомили, що нібито виявили український безпілотник «Рамзай» RZ-500.

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не коментувала ці повідомлення.

До слова, у ніч на 9 квітня безпілотники атакували Північну Осетію. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром у Моздоку, звідки для обстрілу України злітають російські МіГ-31К та Ту.