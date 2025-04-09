Російський пілот біля бомбардувальника Ту-22М3

Українські захисники за допомогою безпілотника знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це в інтерв’ю для LB.ua розповів Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

В опублікованому 9 квітня інтерв’ю Головнокомандувач сказав, що кілька днів тому українські бійці знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3 вартістю 100 млн доларів.

«Якраз тільки приземлився – і наш дрон його вразив», – відзначив Олександр Сирський.

Окрім цього, генерал заявив, що удари по російських арсеналах зменшили використання артилерійських снарядів вдвічі. Також атак зазнали «декілька місць зберігання і збирання» дронів-камікадзе Shahed у РФ.

«Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км – Енгельс, Шайковка», – підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Що відомо про Ту-22М3

Ту-22М3 – радянський стратегічний бомбардувальник, який є модернізованою версією Ту-22. Літак виготовлявся з 1978 по 1993 рік та досі експлуатується ПКС Росії. Літаки Ту-22М3 є носіями небезпечних ракет Х-22, Х-15, Х-32, а також КАБ-500.

19 квітня 2024 року Україні вдалося вперше від початку війни збити російський дальній бомбардувальник Ту-22М3. Ворожий літак збили над Ставропольським краєм, на відстані близько 300 км від України, зі ЗРК С-200, передавав NV.

Нагадаємо, у ніч на 31 березня безпілотники атакували аеродром стратегічної авіації «Шайковка» у Калузькій області РФ. У результаті атаки було виведено з ладу інфраструктуру аеродрому, а також знищено деяку кількість ракет.