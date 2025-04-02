Ту-22М беруть участь у війні проти України, завдаючи ударів ракетами Х-22/Х-32

В Іркутській області розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання планового польоту. Про це у середу, 2 квітня, повідомили російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії.

Відомо, що літак зазнав аварії в ніч на 2 квітня під час виконання планового польоту. На борту перебувало чотири людини. Екіпаж катапультувався, але внаслідок приземлення один льотчик загинув.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Telegram-канал Mash пише, що літак упав в Усольському районі й під час падіння він зачепив лінію електропередач.

Фото з місця, де впав російський Ту-22М3

Ту-22М3 – радянський стратегічний бомбардувальник, який є модернізованою версією Ту-22. Він може швидко досягати віддалених цілей з високою точністю. Його озброюють різними типами ракет, такими як Х-22, Х-15, Х-32, а також керованими бомбами КАБ-500.

Зауважимо, що Ту-22М3 беруть участь у війні проти України, завдаючи ударів ракетами Х-22/Х-32. Літак коштує близько 300 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Силам оборони вдалося збити один із таких літаків на рекордно далекій відстані – 308 км, коли він повертався на авіабазу після ударів по Україні.

Також повідомляли, що у серпні 2024 року в Черемхівському районі Іркутської області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.