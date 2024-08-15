Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-22 для атаки на Україну

В Черемхівському районі Іркутської області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак є носієм ракет Х-22, якими російські військові систематично атакують Україну. Повідомлення про авіакатастрофу підтвердили у російському міністерстві оборони у четвер, 15 серпня.

За даними пропагандистської інформаційної агенції ТАСС, бомбардувальник виконував плановий політ в Іркутській області та впав у безлюдній місцевості близько 22:00 за місцевим часом (17:00 за київським). За попередньою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність. Екіпаж літака у складі чотирьох пілотів встиг катапультуватися, у них діагностували забої та переломи. На місці падіння виникла пожежа.

Ту-22М – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Його основне озброєння – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, а також ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км. Саме цими ракетами росіяни систематично атакують Україну з військових аеродромів.

Зазначимо, що у квітні 2023 року Силам оборони вдалося збити один із таких літаків на рекордно далекій відстані – 308 км, коли він повертався на авіабазу після ударів по Україні. Станом на серпень 2023 року, за словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, військова авіація Росії налічувала 27 стратегічних бомбардувальників Ту-22. Вартість одного такого літака – приблизно 300 млн доларів.