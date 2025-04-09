Дрони вночі атакували військовий аеродром у Моздоку

В ніч на середу, 9 квітня, безпілотники атакували Північну Осетію, ціллю міг бути військовий аеродром у Моздоку. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Telegram-канал з посиланням на місцевих жителів написав, що дрони вночі 9 квітня атакували військовий аеродром у Моздоку. Astra зазначає, що визначила геолокацію фото з димом і дійшла висновку, що кадри зроблені біля будівлі районного палацу культури приблизно за 6 км від авіабази. Варто зауважити, що з цього аеродрому злітають МіГ-31К та Ту для атак на Україну.

Очільник Північної Осетії Сєргєй Мєняйло написав, що у Моздоцькому районі відбито атаку БпЛА, жертв і руйнувань немає.

«У Моздоцькому районі відбито атаку безпілотних літальних апаратів. За інформацією Міноборони Росії, системами ППО знищено 15 безпілотників», – йдеться у дописі.

Проте вибухи цієї ночі лунали також і в інших регіонах Росії, протиповітряна оборона нібито знищила 158 дронів:

67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,

29 БпЛА – над територією Ростовської області,

15 БпЛА – над територією Республіки Північна Осетія-Аланія,

11 БпЛА – над територією Воронезької області,

10 БпЛА – над територією Курської області,

5 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

3 БпЛА – над територією Криму,

2 БпЛА – над територією Пензенської області.

Також по одному дрону ліквідували над територіями Саратовської, Орловської областей та Ставропольського краю. Крім цього, 7 безпілотників нібито були знищені над акваторією Азовського моря та 6 – над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 5 квітня, безпілотники атакували завод «Оптоволоконні системи» в столиці республіки Мордовія – Саранську. Це єдине в Росії підприємство з виробництва оптичного волокна.