Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

На Львівщині поліцейські затримали 56-річного чоловіка, причетного до вбивства односельчанина. Після вбивства він ліг спати, доки тіло загиблого не виявила поліція.

Як повідомила пресслужба поліції, уночі 9 квітня двоє чоловіків розпивали спиртне у помешканні 56-річного мешканця Яворівського району. Під час конфлікту господар вдарив 62-річного товариша молотком у голову та ножем у шию. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, а нападник ліг спати.

Тіло чоловіка виявили наступного дня. Слідчі повідомили 56-річному господарю помешкання про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.