Поліцейські Львівщини розслідують вбивство собаки в Золочівському районі. За фактом жорстокого поводження з твариною відкрили кримінальне провадження. Про це у понеділок, 7 квітня, повідомили у поліції Львівської області.

5 квітня до поліції Львівщини надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Золочівського району про вбивство собаки. На місці події працювали співробітники Золочівського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 70-річний місцевий мешканець на своєму подвір'ї виявив собаку, яка полювала на курей. Він вистрілив у тварину з мисливської рушниці. Внаслідок отриманих травм собака померла.

Як повідомляли в Telegram-каналах, інцидент трапився у селі Хильчиці. Також там опублікували відео, на якому видно чоловіка із рушницею. Чути, як автор відео запитує його навіщо він застрелив собаку і каже, що за це є кримінальна відповідальність.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 51 тис. грн або арешт строком до шести місяців або обмеження волі строком до трьох років. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.