Обвинувачений, якого затримали у грудні 2024 року

Сихівський районний суд визнав винним в умисному вбивстві 40-річного львів’янина Віталія Кураша й ув'язнив на 7,5 років. У вироку йдеться, що обвинувачений у грудні 2024 року ножем вбив рідного брата. Інцидент трапився у Сихівському районі.

У суді Віталій Кураш розповів, що його 44-річний брат не виходив з дому, бо самовільно залишив військову частину й «емоційно виснажував, вимагаючи купувати алкоголь». За словами обвинуваченого, він торік 10 грудня, приблизно о 13:00, прийшов додому п'яний, де вже перебував його нетверезий брат. За словами обвинуваченого, він займався хатніми справами, як брат почав з ним сваритися. Коли конфлікт переріс у штовханину, то Віталій Кураш схопив кухонний ніж і вдарив ним брата в груди.

Обвинувачений зазначив, що не одразу зрозумів, що сталося, затиснув рану й зателефонував батькові. Однак поранений загинув на місці. Віталій Кураш повністю визнав провину, розкаявся й просив суд не карати його суворо.

Суддя Олена Горбань визнала Віталія Кураша винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та призначила сім з половиною років. Вирок можна оскаржити в апеляції.