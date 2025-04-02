Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний спалив своє авто

На Львівщині затримали та повідомили про підозру у вбивстві колишнього віцемера Кам’янського Олександра Плахотніка його знайомому, 54-річному чоловіку. Для скоєння злочину він кілька місяців стежив за експосадовцем, повідомили у середу, 2 квітня, у пресслужбах Офісу генпрокурора та поліції Дніпропетровщини.

За даними слідства, 54-річний мешканець Кам’янського був знайомим Олександра Плахотніка. Правоохоронці повідомили, що зловмисник скоїв вбивство через те, що Плахотнік не повернув йому борг.

«Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Чоловік вистрілив у колишнього заступника мера Кам’янського щонайменше 10 разів – від отриманих поранень Олександр Плахотнік загинув на місці. За даними поліції Дніпропетровської області, щоб приховати сліди злочину, підозрюваний чоловік також спалив автомобіль, яким користувався, а також втік з області.

Правоохоронці розшукали його та 29 березня затримали на території Львівської області. Під час обшуків в чоловіка вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, а також камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал.

1 квітня 54-річному чоловіку повідомили про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів). Йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 березня тіло 49-річного Олександра Плахотніка виявили на узбіччі дороги у Кам’янському районі Дніпропетровської області. Чоловік працював генеральним директором комунального підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал». Також обіймав посаду першого заступника міського голови Кам'янського. Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», від неї балотувався до Верховної Ради, однак не пройшов.