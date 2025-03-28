Олександра Плахотніка знайшли з вогнепальним пораненням в голову на узбіччі дороги

Вранці п’ятниці, 28 березня, на узбіччі дороги у Кам’янському районі Дніпропетровської області виявили мертвим колишнього віцемера Кам'янського та члена партії «Батьківщина» 49-річного Олександра Плахотніка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я загиблого, однак за даними «Суспільного» йдеться саме про Плахотніка.

За даними поліції, тіло Олександра Плахотніка на узбіччі дороги близько 08:20 виявив водій, який проїжджав повз. Саме він сповістив правоохоронців про подію. Правоохоронці виявили у Плахотніка вогнепальне поранення у голову.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідчі та криміналісти збирають речові докази для встановлення всіх обставин злочину.

«Ми вважаємо, що це замовне вбивство, ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу», – цитує «Суспільне» керівника інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії «Батьківщина» Володимира Федорова.

Загиблий Олександр Плахотнік

Що відомо про Олександра Плахотніка

Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Кам’янське (раніше – Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. Працював генеральним директором комунального підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал». Також обіймав посаду першого заступника міського голови Кам'янського. Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», від неї балотувався до Верховної Ради, однак не пройшов.

Дружина політика Олена Плахотнік – депутатка Дніпропетровської обласної ради, вона очолює обласний осередок партії «Батьківщина».