Поліцейські на місці вбивства в Одесі, 14 березня

Уранці п’ятниці, 14 березня, у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у перехожого. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

За інформацією низки медіа, вбитий, імовірно, одеський активіст 31-річний Дем’ян Ганул. У чоловіка здійснили два постріли з короткоствольної зброї, пише місцевий Telegram-канал «Думська».

Одеський активіст Дем'ян Ганул (Фото з відкритих джерел)

Як йдеться, поліцейські отримали повідомлення про інцидент близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік, його намагаються затримати.

«Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти», – ідеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на вбивство в Одесі. Він заявив, що взяв під особистий контроль розслідування цього інциденту. Наразі для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Нацполіції разом з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

«Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням», – написав Клименко.

Він зауважив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності.

Згодом поліція оприлюднила фото кілера з камер спостереження. Підозрюваний справді був одягнутий у цивільний одяг та мав на собі сумку через плече. Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про його місцеперебування, повідомляти на гарячу лінію 102.

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула (Фото поліції)

Окрім того, поліція повідомила, що кваліфікувала злочин як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Сергій Стерненко опублікував відео моменту убивства, де видно як кілер підходить до вже лежачого Дем’яна Ганула на вулиці й робить один постріл у голову. Після цього убивця без поспіху йде геть. Убивство відбулось на очах в перехожих.

Довідка

Дем’ян Ганул – 31-річний громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. У 2014 – 2016 роках очолював силовий блок Правого Сектору в Одесі.

У 2023 році на Дем’яна Ганула скоїли напад. Повідомлялось, що організатором був Олександр Подобєд, який також організував третій напад на активіста Сергія Стерненка у 2018 році.

Влітку активіст просив Службу безпеки України та поліцію про захист для себе та його сім’ї. Він писав, що отримує чимало погроз після проведення акцій зі захисту честі військових ЗСУ. Також, з його слів, російські канали злили в мережу особисту інформацію про рідних Ганула і призначили за напад на нього нагороду у 5 – 10 тис. доларів.

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