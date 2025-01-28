На місці події працює поліція

У вівторок, 28 січня, у центрі Києва в приміщенні кафе сталася стрілянина. Внаслідок цього поранений 68-річний чоловік, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався приблизно о 16:20 28 січня в одному з центральних кафе. Згодом на сторінці пекарні «Завертайло» повідомили, що стрілянина сталася у приміщенні їхнього закладу поблизу Софії Київської.

«Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка», – повідомили правоохоронці.

Постраждалий чоловік отримав дотикові поранення. Його госпіталізували – за даними поліції, його життю нічого не загрожує.

Після того, як чоловік зчинив стрілянину, він утік. Наразі його розшукують правоохоронці.