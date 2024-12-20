Поліція знайшла автомобіль зловмисників зі слідами крові

У Кракові під час затримання троє озброєних чоловіків погрожували зброєю поліцейським, на що поліцейські відкрили вогонь. Після цього зловмисники втекли, їх досі розшукують. У цій справі поліція затримала казаха та українця за незаконне зберігання зброї. Про це повідомляє RMF.

За інформацією польських журналістів, стрілянину розпочали ввечері у четвер, 19 грудня, в центрі Кракова. Очевидці помітили трьох чоловіків у машині зі зброєю. Поліція терміново виїхала на виклик.

«Коли двоє офіцерів прибули на місце події, один з чоловіків направив зброю у їхній бік. Поліцейські відкрили вогонь, і нападники втекли на машині, таранячи інші автомобілі. Патрульні почали переслідувати злочинців, неподалік вони знайшли покинутий автомобіль зі слідами крові», – повідомляє RMF.

Після цього краківська поліція затримала двох чоловіків за незаконне зберігання зброї – 24-річного казаха і 34-річного українця. Цю інформацію журналістам RMF FM підтвердила речниця Краківського управління поліції Катажина Цісло.

«Затримання пов’язані з розшуком трьох нападників, який ведеться з учорашнього вечора. Ми затримали їх у справі про незаконне зберігання зброї. Пізніше ми пояснимо їхню причетність до справи», – зазначила речниця поліції.

Покинутий автомобіль досліджують криміналісти. У нічній операції перехоплення брали участь кілька сотень поліцейських. Зараз поліція вивчає записи з камер відеоспостереження. Трьох чоловіків, які втекли від поліції і цілилися у поліцейських, досі розшукують.