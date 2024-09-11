Антитерористичні підрозділи знешкоджували нетверезого українця

У Варшаві поліція провела антитерористичну операцію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався у квартирі і погрожував сусідам та перехожим. За неофіційною інформацією, це 19-річний українець.

Як повідомили 11 вересня на RMF FM, у вівторок, 10 вересня, молодий чоловік забарикадувався в квартирі у варшавському районі Бєляни. Поліція отримала виклик до будинку на вулиці Кохановського, де на балконі помітили чоловіка з предметом, схожим на зброю. Агресивний чоловік кидався палаючими предметами.

Місцевий сайт «Міський репортер» повідомив, що поліція просила людей залишатися в своїх квартирах і уникати району, оточила територію і встановила зону безпеки. До операції задіяли близько 20 поліцейських екіпажів і десятки поліцейських, прибули антитерористичні підрозділи та поліцейські, що ведуть перемовини з терористами. З деяких приміщень навколо місця події довелося евакуювати мешканців.

У повідомленнях деяких сайтів стверджується, що чоловік стріляв у бік поліцейських. Однак речниця поліції міста Бєляни Ельвіра Козловська не підтвердила цю інформацію, пише TVN24.

Близько 22:00 поліція прийняла рішення увійти до квартири силою. Чоловіка затримали, у його квартирі вилучили наркотики, розповіли журналістам у поліції. Чоловік не постраждав при затриманні.

Затриманим виявився 19-річний іноземець. «Міський репортер» повідомив, що це українець. Як з’ясувалося, чоловік перебував у стані сильного сп’яніння. У нього знайшли пневматичний пістолет і ніж. Однак ці заяви журналісти писали з посиланням на власні джерела. Офіційного повідомлення про інцидент на сайті поліції станом на полудень 11 вересня досі немає.