Український офіцер звернувся до поліції з повідомленням про спробу вербування

Троє чоловіків, заарештованих у червні у Франкфурті-на-Майні, підозрюються у шпигунстві за колишнім українським офіцером і співробітником спецслужб. Про це повідомила Deutsche Welle з посиланням на dpa 10 вересня.

Згідно з даними Федеральної прокуратури Німеччини, серед затриманих були троє громадян інших держав – Вірменії, Росії та України. Завербовані іноземною спецслужбою чоловіки повинні були збирати інформацію про українця, що проживає у Німеччині. Наразі слідство не встановило, про яку саме спецслужбу йшлося, але не виключено, що до цього була причетна російська спецслужба.

«Ціллю шпигунства був колишній офіцер ЗСУ, який працював на військову розвідку в Україні. У росЗМІ його звинувачували у скоєнні воєнних злочинів, зокрема нібито в убивстві російських полонених солдат. Найпізніше навесні 2024 року чоловік у Німеччині став "об'єктом вивчення іноземної спецслужби"», – ідеться у матеріалі.

За даними слідства, українському ексофіцеру зателефонував невідомий, названий у постанові як «Й.», з пропозицією попрацювати на українську спецслужбу в Німеччині. На що українець через власні контакти зі співробітниками спецслужби дізнався, що спроба була підставною. Тоді він звернувся до поліції.

«Чоловік залишився на зв'язку з підозрюваним. Вони домовилися про зустріч у кафе у Франкфурті, на яку українець погодився. Супроводжувати підозрюваного Й. на зустрічі мали також троє інших чоловіків. Коли українець не з'явився на місці зустрічі, вони покинули кафе».

Через деякий час трьох іноземців затримали співробітники Гессенського земельного управління кримінальних розслідувань.Слідчі під час обшуку їхнього авто виявили GPS-передавач, який, імовірно, мав бути встановлений на автомобілі українського офіцера.

До слова, у липні Польща оголосила в розшук двох українців, засуджених за шпигунство на користь Росії. За інформацією правоохоронців, українці втекли після того, як суд пом’якшив їм запобіжний захід і вони вийшли із СІЗО.