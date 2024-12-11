Підозрюваного у вбивстві затримала поліція

У вівторок, 10 грудня, у квартирі на Сихові у Львові 40-річний львів’янин ножем у груди вбив свого старшого брата. Підозрюваного у вбивстві затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, близько 20:00 в квартирі одного з будинків на вул. Скорини у Львові знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як з’ясували поліцейські, того вечора між двома рідними братами віком 40 і 44 роки під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, під час якого молодший завдав удар ножем у груди старшому. Постраждалий від отриманого поранення помер.

Нападника затримала поліція. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.