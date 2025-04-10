Вже роками у центрі Львова працюють вуличні фотографи. Комусь нагода зробити таке фото і отримати своє зображення у вигляді газети подобається, а когось наполегливість вуличних фотографів навпаки дратує. Днями керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко опублікував допис про те, що такий «метод» бізнесу існувати у місті більше не може: «не у такій кількості, не так хаотично, і не без сплати податків». Детальніше, як місто вирішуватиме проблему з вуличними фотографами, розповів керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

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У своєму дописі ви написали, що вже мали зустрічі з людьми, які у такий спосіб заробляють чималі кошти. Коли ці зустрічі відбувалися, у якому форматі?

Я б почав, мабуть, ще з однієї проблеми, яка мала місце в центральній частині нашого міста Йдеться про подібний вид атракційної, такої туристичної діяльності, як стрічки синьо-жовтого кольору, які чіпляють перехожим за гроші. Така собі безневинна акція, коли молоді дівчата підходять до тебе і в'яжуть без твого дозволу стрічку, а потім беруть кошти. І ти наче попадаєш в таку психологічну моральну пастку, коли з одного боку не зовсім хочеш відв'язувати синьо-жовту стрічку з руки, і автоматично таким чином підтримуєш цей бізнес. У нас в місті така діяльність набула вже масового характеру. Я навіть особисто пішов «таємним агентом» на площу Ринок, і ми зафіксували такий випадок, я написав заяву в поліцію, ми процедурно відпрацювали це.

Поліція склала протокол на одну з організаторок таких атракцій по статті шахрайство. Тому, можна сказати, ми цей вид атракцій для львів'ян викоренили. Це певною мірою маніпуляція свідомістю, маніпуляція синьо-жовтими стрічками й загалом шахрайство. Тепер цих людей з синьо-жовтими стрічками на площі Ринок вже немає.

Але останнім часом у нас дуже масово почало набирати поширення явище оцих «фотогазетчиків». З одного боку ви правильно сказали – це цікаво для туриста, бо Львів завжди залишає добрі спогади, а тут ще фото на згадку, це багатьом подобається. Одні добре сприймають, інших дратує. Особливо дратує тих, хто щодня попадається на очі фотографам, і щодня тобі пропонують ці послуги.

В якийсь час послуги від власників цього бізнесу перейшли межі, їх стало багато, це було хаотично. Ми вирішили, що так бути більше не може. Ми ідентифікували їх, запросили на розмову. Виявилося, що в нас є чотири власники такого бізнесу, в основному молоді люди. Ми відверто поговорили з ними, і запропонували їм: або ви працюєте прозоро, не ховаючись за благодійними акціями й рахунками. Натомість ми зможемо вам визначити місце, ви це місце придбаєте на аукціоні, прозоро заплатите оренду, не будете ні від кого ховатися і ніхто вас не буде ганяти. Тобто ми будемо розуміти, яка кількість таких людей працює, скільки таких людей в визначеній локації надає таку послугу, це все контролюється, все цивілізовано, без якоїсь надмірної настирливості.

У такому вигляді це може мати право на життя, але однозначно в меншій кількості. Вони погодилися, сказали, що їм ця пропозиція підходить і ми почали розробку нормативних документів. Але на цих вихідних в нас трапилися такі випадки, коли інші, які не погоджуються з позицією міста, вирішили трохи заробити швидких грошей. Ну і ви бачили на фото, які інструменти використовували. Ми бачимо на зображеннях дитячий візочок, а в ньому принтер. Дитячий візочок ніхто ж не буде забороняти. Але цей вид шахрайства вражає. Тому поки ми готуємо документ, а наразі цієї послуги в центрі міста немає. А якщо є, то працівники муніципальної варти унеможливлюють таку діяльність, тому що правила мають бути однакові для всіх.

Направду немає, тому що сьогодні ми двічі перейшлися містом, центром міста, і не знайшли цих людей на вулицях. А якою була реакція в цьому випадку, коли вони маскувалися? Можливо реагувала муніципальна варта?

Так, ми маємо зафіксовано конкретно на цих вихідних, що муніципальна варта склала кілька адмінпротоколів. Інструменти дуже прості, ті методи, які в нас є визначені законом, ми й використовуємо.

Раніше вуличні фотографи працювали повністю незаконно, не сплачуючи жодних податків?

Раніше на це менше зверталося уваги, тому що їх було менше і цей вид послуги був більш культурний, він був більш впорядкований. Тому це викликало добрі, позитивні емоції. Але, вибачте, коли вони починають між собою конкурувати, коли ці організації, починають ділити ринок, влаштовувати розбірки, не узгодивши свою роботу з містом, це переходить будь-які межі здорового глузду.

Коли вони почали використовувати банальну схему і махінації, так далі не може бути. Тому в нас пропозиція дуже проста. Якщо в тебе є амбіції надавати львів'янам таку послугу, продавати емоцію, ти повинен за це офіційно заплатити, повинен платити податки, повинен зареєструватися фізичною особою підприємцем, повинен про себе задекларувати. Ти не повинен ховатися ні від кого, ти маєш відкрито показати вид своєї діяльності. І повинен купити місце в міста, де ти проводиш свою діяльність. А чим він відрізняється від іншого підприємця, який в межах чинного законодавства в міста бере в оренду те чи інше місце для ведення торгівельної діяльності? Це ж звичайний бізнес, тому для його роботи можуть бути лише такі умови. В будь-якому випадку це вже не буде в такій кількості, як це було, це буде чітко контрольовано співробітниками муніципальної варти, які пильнують порядок у центральній частині міста.

Скільки часу потрібно, щоб напрацювати весь комплекс роботи вуличних фотографів?

Зізнаюсь, ми вже хотіли виносити цей документ на затвердження виконавчого комітету, але оцей випадок на вихідних, коли з одного боку ми пропонуємо максимально прозору процедуру для діяльності таких підприємців, а з іншого боку отримуємо порушення домовленостей, спонукало нас доопрацювати документ для того, щоб прописати більш жорсткі умови співпраці у разі порушень домовленостей. Я думаю що незабаром ми затвердимо його на засіданні виконавчого комітету.

А чи відомо вам, яку суму в день вони заробляють?

Не знаю. І не намагався з'ясовувати. Цей випадок зі стрічками, це явище в нашому місті, допомогли побороти ваші колеги журналісти, через таємного агента. Їм вдалося пробратися всередину, в колектив, який працював зі стрічками. За інформацією від журналістів, у цьому виді діяльності одна людина в день могла заробляти по 60-70-80 тис. грн. Скільки заробляють фотографи – не знаю.