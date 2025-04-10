Після зіткнення виникла масштабна пожежа

На трасі Львів-Шегині вранці 10 квітня зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та ГАЗель, що спричинило пожежу. Аварія трапилася близько 09:40 у місті Судова Вишня Яворівського району, повідомили у поліції. Сімох людей госпіталізували.

«Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter та ГАЗель, після чого транспортні засоби загорілись. Внаслідок ДТП водії обох автомобілів та п’ятеро пасажирів Mercedes Sprinter отримали тілесні ушкодження, їх доставили до медичних закладів», – зазначили у головному управлінні Нацполіції Львівської області.

фото поліції і ДСНС

Вогонь загасили рятувальники, однак обидва автомобілі згоріли. Як повідомили ZAXID.NET у Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф, серед семи госпіталізованих внаслідок ДТП одна потерпіла у важкому стані.

«Усі потерпілі – мешканці Івано-Франківщини. Двох жінок з опіками доставили у лікарню св. Луки. Інших п’ятьох госпіталізували до львівської лікарні св. Пантелеймона. У них забої, ЗЧМТ. У найважчому стані жінка, у неї тупа травма живота і підозра на перелом ребер», – розповіла ZAXID.NET речниця Центру Тетяна Андрєєва.

Слідчі з’ясовують обставини ДТП.