Водій автомобіля Saab, 21-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням

У неділю ввечері, 6 квітня, у Новому Роздолі п'яний 21-річний водій вчинив ДТП з двома постраждалими. Його затримала поліція. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Saab, 21-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП пасажирки легковика, 20-річна жителька Нового Роздолу, та 22-річна мешканка одного з сіл Стрийського району, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в реанімацію.

Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.