ДТП на вул. Науковій вчинив 23-річний водій

У неділю ввечері, 6 квітня, у Львові внаслідок наїзду автомобіля травмувалася неповнолітня дівчинка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 квітня, близько 23:40, на вулиці Науковій у Львові», – йдеться в повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Megan, 23-річний львів’янин, наїхав на пішохідку, 14-річну жительку Львова. Внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію.

На опублікованих поліцією фото видно, що ДТП трапилася на регульованому пішохідному переході.

На фото видно, що ДТП трапилася на регульованому пішохідному переході ( фото поліції)

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.