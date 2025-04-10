Цього року тиждень просто унікальний: відразу чотири українські прем’єри чекають на своїх глядачів. Про документальну картину Марії Пономарьової Nice Ladies можна докладніше прочитати тут. Також на великих екранах можна побачити біографічний фільм про першого українського космонавта Леоніда Каденюка, кіноверсію популярного мюзиклу «Мур. Ти [Романтика]», байопік про Мустафу Джемілева, а також інші прем’єри. Розповідаємо детальніше.

«Місія космос. Мрія»

Режисери: Сергій Волков, Орест Борко, Ігор Стримбицький (на головному фото)

Стрічка розповідає про дитячу мрію маленького хлопчика з Чернівецької області, яка привела його до сходинок американського космічного корабля. Леонід Каденюк родом з буковинського села Клішківці, був першим космонавтом незалежної України. У кінострічці можна побачити унікальні кадри підготовки до польоту та зйомки у відкритому космосі.

«Мур. Ти [Романтика] в кіно»

Режисер – Олександр Хоменко

Якими були розмови, що велися між мешканцями будинку «Слово» у Харкові? На початку ХХ століття тут оселилися найталановитіші письменники свого часу. Про що сперечались Лесь Курбас, Остап Вишня, Володимир Сосюра та Михайль Семенко? Як так сталося, що Микола Хвильовий наважився вкоротити собі віку? А що спонукало Павла Тичину співпрацювати з вбивцями, через яких українське відродження називають розстріляним?

Фільм є кіноверсією театральної постановки режисера Олександра Хоменка та його колективу МУР. Команда складається з акторів, режисерів, сценаристів та музикантів із Києва та Донецька. Зі своєю театральною виставою вони гастролювали впродовж 2024 року. Постановку побачило понад 60 тисяч глядачів. Аби перенести театральну виставу на кіноекрани, ретельно працювали над організацією знімального процесу.

«Вперше на музику поставили історію зради поета Павла Тичини, службу у Третій Штурмовій Володимира Сосюри, розстріл кожного другого з українських письменників у будинку "Слово", самогубство Миколи Хвильового», – йдеться в анонсі.

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«Киснева станція»

Режисер – Іван Тимченко

У якутському селищі Зирянка, яке розташоване на річці Колима, відбуває заслання Мустафа Джамілєв (Борис Орлов). Він тяжко працює, щодня наповнюючи киснем старезні балони. Кримськотатарська дівчина Сафінар (Христина Дейлик), знаючи історію незламного борця з системою, вирішує з’їздити до нього. Мустафа та Сафінар закохуються. Тим часом за чоловіком безупинно слідкує каральна система совєтів, яка не готова послабляти на нього тиск.

Біографічна драма розповідає про заслання Мустафи Джамілєва на Колиму. Режисер Іван Тимченко захотів зняти фільм про боротьбу кримських татар із системою ще у 2014 році. Було досліджено багато матеріалів, на всіх етапах роботи співпрацювали з паном Джамілєвим. Михайло Бриних переписував сценарій 8 разів. До зйомок приступили у 2021 році. Багато сцен було знято на Херсонщині. Роботу планували завершити навесні 2022 року, однак через війну процес призупинявся.

«Аматор»

The Amateur, режисер – Джеймс Гоуз

Криптограф ЦРУ Чарльз Геллер (Рамі Малек) дізнається, що його дружину вбито під час теракту у Лондоні. Жага помсти посилюється, коли він розуміє, що керівництво не зацікавлене у пошуках вбивць. Чарльз навіть намагався стати оперативним агентом, але це викликало лише насмішки. Він геніальний, однак не вбивця. Зрештою чоловік вирішує діяти самостійно та не планує зупинятися поки не знайде кожного, хто причетний до смерті його коханої.

Бойовик зняли у співпраці Канада та США. Основою для сценарію слугувала однойменна книга, що вийшла друком у 1981 році. Тоді ж її екранізували в Канаді. Автор книги Роберт Літтел виріс у Нью-Йорку та все життя писав шпигунські романи про спецслужби. Друга спроба екранізації цієї історії зацікавила режисера Джеймса Гоуза, добре відомого телесеріалами «Доктор Хто», «Чорне дзеркало».

«Як заробити на вбивстві»

Un ours dans le Jura, режисер – Франк Дюбоск

Мішель (Франк Дюбоск) та Кеті (Лор Каламі) живуть і невеличкому французькому селі у гірській місцевості. Якось на дорогу перед машиною Мішеля вибіг величезний ведмідь, тож довелося маневрувати. Зрештою, він спричинив аварію, у якій загинули двоє людей. Попри всю законослухняність, Кеті, велика любителька детективних романів, наполягає на тому, що тіл треба позбутися. Не сидіти ж Мішелю у тюрмі через ведмедя? У багажнику автівки з покійниками подружжя знаходить сумку з купою грошей та пістолет. Звісно ж, місцева жандармерія хоче зрозуміти, що відбулося насправді. Тим часом власникам грошей потрібно знайти, де вони поділися.