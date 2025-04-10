Відвідувачів запрошують на авторські екскурсії голови ГО «Гуляйпільські старожитності» Сергія Звілінського

У Львові запрацює публічноісторичний простір «Після тиші», який відкриє виставка евакуйованих експонатів із прифронтового Гуляйполя. 12 квітня відвідувачів запрошують на авторські екскурсії голови ГО «Гуляйпільські старожитності» Сергія Звілінського. Екскурсії безкоштовні та доступні за попередньою реєстрацією через онлайн-форму.

Простір «Після тиші» працюватиме на вул. Гребінки, 6. Він стане осередком діяльності однойменної громадської організації, яка з 2021 року займається документуванням трагічних подій історії України середини ХХ ст. Команда ГО записує інтерв’ю з очевидцями та очевидицями подій Голодомору, Другої світової війни, Голокосту та радянських масових репресій, оцифровує сімейні архіви та на основі зібраної інформації організовує публічні проєкти, серед яких виставки, подкасти, документальні фільми, зокрема й за кордоном.

«Ми маємо великий архів матеріалів, які нам передають люди або які ми викуповуємо на онлайн-аукціонах, і їх потрібно зберігати в належних умовах. Тому власний простір посилить нашу роботу та допоможе більш стало її організувати. Крім цього, будь хто зможе прийти сюди і оцифрувати власні сімейні архіви. Крім власних заходів, ми плануємо проводити й виставки наших колег і партнерів», – розповів історик і співзасновник ГО «Після тиші» Андрій Усач.

Публічноісторичний простір «Після тиші» працюватиме на вул. Гребінки, 6 у Львові. В суботу, 12 квітня, у просторі відкриють виставку, створена спільно з ГО «Гуляйпільські старожитності», що з 2022 року рятує історичну спадщину прифронтового регіону: команда ГО евакуює музейні експонати та сімейні архіви, зберігає їх, реставрує та оцифровує, досліджує минуле Гуляйполя та навколишніх сіл. Багато історій доводиться збирати докупи з фрагментів пам’яті, так само, як складати з уламків понівечені артефакти.

Виставка «Гуляйполе. Тимчасово переміщені історії» налічує низку предметів та історій, що стосуються травматичного минулого регіону ХХ століття. Через загрозу знищення внаслідок обстрілів, ці предмети тимчасово перемістили до сховищ, а тепер – на експонування до Львова.

12 квітня відбудуться дві авторські екскурсії історика та голови ГО «Гуляйпільські старожитності» Сергія Звілінського – о 12:00 та о 15:00. Для участі необхідна попередня реєстрація за посиланням.