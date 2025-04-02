Виставка триватиме у центрі Львова, на площі Ринок, 42

З 6 квітня по 15 червня у мистецькому просторі «Дім42» від ЛКП «Львівське радіо», що на площі Ринок, 42, триватиме серія лабораторних виставок «Оригіналом будемо милуватися після». Куратором проєкту став арткритик Борис Філоненко. ЛКП «Львівське радіо» повідомляє, що виставка складатиметься з трьох експозиційних частин, які відкриватимуться впродовж десяти тижнів.

«Кажуть, кістки голуба миру лежать десь в українській землі, а його привид досі вештається кабінетами країн першого світу. Розповідають, що Святий Дух досі не відвідав землі, що на схід від лінії бойового зіткнення. Вимерлі чи живіші за живих, ці птахи, обидвоє – є динозаврами. Серія лабораторних виставок “Оригіналом будемо милуватися після” – про сучасні мистецькі практики та палеонтологію, про сучасну екологічну думку, шосте масове вимирання та пошук нових оповідей про життя на руїнах», – розповіли в ЛКП «Львівське радіо».

Програма виставок передбачає кураторські екскурсії, дискусії, читання та обговорення текстів. За анонсами можна стежити на сторінках «Дому42» в Instagram та Facebook. Щоб потрапити на кураторські екскурсії, слід зареєструватися за посиланням.

«Перша виставка з серії, що відкриється 6 квітня, порушує питання про незручну зустріч з доісторичними істотами: вони підважують усталені картини світу, втручаються в релігійну та політичну уяви, нагадують про вимирання. Хто ми, з усім своїм теперішнім, поруч з кістками та духами динозаврів? Як художникам і художницям вдається побачити динозаврів нашими супутниками в історії Землі, а подекуди й нашими сучасниками?», – говорять організатори,

Зазначимо, що артпростір «Дім42» працюватиме для відвідувачів щосуботи з 12:00 по 19:00. Якщо ви захочете оглянути виставку у будні дні чи неділю, слід завчасно заповнити форму за посиланням.