Пропонуємо протягом тижня фільми, вистави, концерти, нове прочитання класики та ще багато цікавого.

31 березня, понеділок

Вистава «Безталанна» за Іваном Карпенко-Карим

Вистава «Безталанна» (на головному фото) у постановці київського театру імені Івана Франка. В центрі оповіді любовний трикутник: Варка-Гнат-Софія. Їхні взаємини становлять головну сюжетну лінію драми. Проте автор пропонує П'єса «Безталанна» ‒ найпопулярніший драматичний твір одного із засновників українського професійного театру, актора, режисера, драматурга Івана Карпенка-Карого. В центрі оповіді любовний трикутник: Варка-Гнат-Софія. Їхні взаємини становлять головну сюжетну лінію драми. Проте автор пропонує непростий, а більш глибинний варіант осмислення та занурення у вічну категорію - Кохання, Любов, що даруються лише обраним. Вона буде існувати доти, доки існує Життя, Людство, Світ.

Режисер Іван Уривський, у ролях Олексій Богданович, Марина Кошкіна, Наталка Корпан, Марія Рудинська та інші.

Театр ім. Марії Заньковецької, 18:00

1 квітня, вівторок

Концерт ««Пори року» Вівальді»

Цикл «Пори року» Антоніо Вівальді ‒ справжній бестселер у світі музики. Почути у Львівському органному залі можна у виконанні скрипки та органа.

Цикл складається з чотирьох концертів – «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима», кожен з яких має по три частини.

Виконавці:

Руслан Пащак, скрипка

Олена Мацелюх, орган

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Токата і фуга ре мінор, BWV 565

Антоніо Вівальді – Цикл «Пори року»

Львівський органний зал, 19:00

2 квітня, середа

Спогади Наталії Ващенко про Леся Курбаса, творчій вечір Лідії Данильчук

Артстудія Івони Лобан запрошує відвідати творчий вечір заслуженої артистки України Лідії Данильчук «Спогади Наталії Ващенко про Леся Курбаса». Ці дві постаті стали невід’ємною частиною історії українського театру.

Лідія Данильчук, яка дружила з видатною акторкою Наталією Ващенко (1905–1986) , поділиться з нами унікальними спогадами про Наталію (на фото) – талановиту акторку, що залишила яскравий слід в історії українського театру, а також її спогади про великого новатора, режисера Леся Курбаса.

Спікерка розповість про неймовірних «березільців», розкаже про теплі моменти дружби з Наталією Ващенко та зачитає її спогади, відкриваючи для слухачів особистий портрет видатної особистості, яка надихала своєю майстерністю та любов’ю до мистецтва.

Ми також згадаємо «Будинок Слово» – місце, що стало осередком української культурної еліти 1920-х років, але водночас свідком трагедій репресованих митців. Також прозвучать пісні, що відлунюють дух часу та нагадують про минулі епохи. Особливої уваги заслуговує композиція «Чуєш, брате мій», яка стала символом єднання та творчої пристрасті. Захід відбудеться в межах проєкту «Харків – Фортеця»

Палац культури ім. Гната Хоткевича, 18:00

Концерт Lama «Кохання без меж»

Її голос впізнають з перших нот, а глибокі тексти та проникливі мелодії змушують серця слухачів битись в унісон. Її кар’єра ‒ це справжня історія успіху, що триває вже майже 20 років. Lama ‒ володарка чисельних премій та нагород. Її пісні «Мені так треба», «Літак», «Моє серце», «Знаєш як болить» тощо. Композиції Lama стають саундтреками до українських фільмів.

!FESTrepublic, 19:00

3 квітня, четвер

Фільм «Пес-примара: шлях самурая»

Пес-примара – професійний найманий вбивця з самурайським майндсетом. Він живе на горищі з голубами, а у перервах між завданнями вивчає кодекс японського воїна. Його головний замовник – італійський мафіозі Луї, до якого він відчуває собачу вірність, бо той колись врятував його життя. І все було б добре, якби члени мафіозної сім’ї в один момент не вирішили позбутись кілера назавжди. Та от лихо – аскетичний Пес-примара, який виховує в собі самурая, не залишає по собі жодного сліду. Єдиний зв’язок з ним – через поштового голуба. Класика 90-х від режисера Джима Джармуша, відреставрована у форматі 4К. В цій історії він деконструює жанр гангстерських і самурайських фільмів водночас. На виході ми отримуємо ексцентричну кримінальну драму про вуличного самурая, який поєднує вбивства з філософією дзену, і протистоїть мафіозній сім’ї, чиї найкращі роки в стилі «Хрещеного батька» давно залишились позаду, але вони все ще намагаються зберегти обличчя. І все це – під саундтрек від RZA з Wu-Tang Clan. У головній ролі Форест Вайтакер.

«Планета кіно», 18:30

4 квітня, п’ятниця

Показ фільму «Божественні»

Документальний фільм «Божественні» режисера Романа Бордуна – фільм-калейдоскоп про українські міста та їхніх мешканців. Герої цієї історії – люди, чиє повсякдення сповнене суперечностей. Їхня реальність багатошарова й неприкрашена, без чітких меж між добром і злом, гуманністю і жорстокістю, милосердям і байдужістю. У цьому хаосі віддзеркалюємося всі ми – праведні й нещадні, смішні й наївні, чесні й безжальні. Після перегляду відбудеться обговорення за участі режисера.

Jam Factory Art Center, 18:30

Вистава «Калинова сопілка»

Чи бачили ви спектаклі у жанрі хоррор? А якщо це ще й вистава за неймовірно крутим українським твором, а на сцені діють не лише актори, а й ляльки? Харківський театр ляльок із постановкою «Калинова сопілка» за текстом Оксани Забужко привозить саме таку виставу.

Давня казка про суперництво двох сестер, де вижити може лише одна, обростає новими деталями: разом із авторами ми досліджуватимемо внутрішній світ тієї сестри, яка насмілилася убити… Карколомний сюжет, пронизаний українськими фольклорними мотивами, філігранна акторська гра,

Особливо важливо підтримати цю театральну трупу, бо через постійні обстріли у Харкові фінансування культурних установ призупинилося.

Вистава відбудеться також 5 квітня.

Театр ляльок, 19:00

5 квітня, субота

Розмова з Володимиром Семківим та Влодком Кауфманом на тему «Ідея. Об'єкт. Простір»

Проєкт Володимира Семківа «Ілюзія» створений спеціально для простору «Дзиґи». «Деревом я зайнявся з початком війни. Я до нього ніколи серйозно не ставився. Нас вчили монументального мистецтва, отже скульптура – це бронза, граніт, чавун, інші камені та метали. Тобто, це щось, яке довго робиться і надовго. Почалася війна, перші місяці в мене був ступор. Я думав, кому це треба? Але ж мене щось хвилює, болить вже зараз. Як я буду скульптуру з бронзи робити. Це якось навіть неетичним мені здавалось. А дерево дає можливість швидко виплеснути емоцію, думку викласти. Те, що зараз мордує. Для мене це звернення до дерева було дуже органічним. Мабуть, я можу порівняти роботу з деревом зі начерком, коли ловиш сам суть. Або з поезією. Коли кількома словами чи кількома лініями ловиш суть речі, але водночас все це виглядає не буквально, багато залишається між слів», ‒ розповів Володимир Семків. Про це та багато іншого можна буде дізнатись з розмови художника та співзасновника «Дзиґи», художника та куратора Влодка Кауфмана. Вхід вільний.

Артцентр «Дзиґа», 17:00

6 квітня, неділя

Вистава «Я йду, Христе!»

Виставу «Я йду, Христе!» присвячено 160 річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького, який присвятив своє життя збереженню української духовності та культури, поставив «Театр у кошику». На сцені філармонії вона прозвучить у супроводі відомих музикантів. Текстову основу вистави складають епістолярна повість Григора Лужницького «Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері» і фрагменти спогадів Софії Шептицької, з роду Фредрів «Молодість і покликання Романа Шептицького». Сюжет зосереджується на переломному моменті, коли молодий Роман Шептицький, у майбутньому митрополит Андрей, приймає рішення йти духовним шляхом. Вистава може бути зрозумілою людині будь-якого віросповідання чи конфесії, адже йдеться в ній про пошук віри, про дорогу до Бога, про усвідомлення своєї місії в житті і її незречення. А ще — про високу культуру почуттів, як суто людських, так і релігійних. Виставу благословив Блаженніший Любомир Кардинал Гузар, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький УГКЦ.

В ролях:

Володимир Губанов, митрополит Андрей

Лідія Данильчук, Софія Шептицька

Музичний супровід:

Софія Соловій, сопрано

Оксана Рапіта, фортепіано

Вокальний ансамбль «Калофонія»

Кураторка проєкту: Зоріана Мірус

Режисерка: Ірина Волицька

Львівська філармонія, 16:00