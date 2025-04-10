Ніколас Кейдж грає роль чоловіка, який вступає у конфлікт із серферами

Компанія Lionsgate опублікувала офіційний трейлер фільму «Серфер», головну роль у якому виконує Ніколас Кейдж. У центрі сюжету – конфлікт головного героя з бандою серфінгістів.

«Серфер» – це психологічний трилер режисера Лоркана Фіннегана, відомого за фільмами «Віваріум» і «Ноцебо». Американський актор Ніколас Кейдж грає роль чоловіка, який після життя у США разом із сином-підлітком повертається до Австралії. Але на пляжі, де він виріс, тепер панує місцева група серфінгістів, які принижують його на очах у сина. Після цього він вирішує захистити свою позицію та вступає з ними у конфлікт.

«Принижений, він вирішує не тікати, а залишитися. Його самотній протест перетворюється на безкомпромісну війну – за повагу, за гідність, за себе самого. Протягом семи днів напруга наростає, межі стираються, а боротьба стає все більш жорстокою», – йдеться в описі фільму.

Крім Ніколаса Кейджа, ролі у фільмі виконують: Джуліан Макмехон, Нік Кассім, Міранда Тапселл, Олександр Бертран, Джастін Росняк, Рахель Роман, Фінн Літтл і Шарлотта Меггі.

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За словами творців студії Lionsgate, стрічка поєднує атмосферу психологічного напруження з характерною естетикою режисера. Світова премʼєра «Серфера» відбулася на 77-му Каннському кінофестивалі. Офіційний реліз стрічки в українському прокаті відбудеться 8 травня 2025 року.