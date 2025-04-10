Через обміління Краснопавлівського водосховища на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію
Для наповнення однієї з головних водойм регіону необхідно понад 233,2 млн грн
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На Харківщині низький рівень наповненістю водою Краснопавлівського водосховища відносять до надзвичайної ситуації техногенного характеру. Про це повідомили під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Харківської області 9 квітня.
«Надзвичайна подія, що пов’язана із водообміном у Краснопавлівському водосховищі, визначається як надзвичайна ситуація техногенного характеру. Питання відновлення рівня води у водосховищі перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Задля оперативного наповнення водосховища, направляємо звернення до профільних міністерств та Кабміну», – сказав заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
За даними обласної адміністрації, рівень води у водосховищі станом на 9 квітня досягнув позначки 106,02 мБс, що є нижчим за рівень спрацювання. Для наповнення водосховища управлінням каналу «Дніпро-Донбас» обсягом 42,1 млн м3 води необхідно більш як 233,2 млн грн, понад 149,3 млн грн передбачені з держбюджету.
За даними «Суспільного», у Лозівському районі Харківщини 4 квітня інспектори Державної екологічної служби зафіксували масовий мор риби у Краснопавлівському водосховищі. Одна з ймовірних причин – критичне обміління Краснопавлівського водосховища. Інспектори виявили 1482 екземпляри загиблої риби, збитки, завдані рибному господарству України, становлять 2,38 млн грн.
«У пробах води, що взяли у “широкій балці” Краснопавлівського водосховища, виявили перевищений вміст сірководню», – ішлося в повідомленні.
Мер Лозової Сергій Зеленський зауважив, що настільки низький рівень води у Краснопавлівському водосховищі не фіксували майже пів століття.
«Воду з Дніпра не подавали вже три роки. Понад 400 тис. мешканців області та Харкова ризикують залишитися без води, а на очистку тієї, що отримують зараз, необхідні додаткові витрати», – повідомив посадовець.