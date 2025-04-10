Руслан Ляшко очолює теруправління ДБР у Львові

Директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік, вказуючи суттєве збільшення зарплати, а також понад 800 тис. грн подарунку дружині.

Як вказано у декларації, у 2024 році Руслан Ляшко отримав 2,8 млн грн зарплати у теруправління ДБР у Львові, що на 889 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Дружина посадовця Ольга Ляшко отримала понад 800 тис. грн подарунку від Ірини Степанчук та Наталії Ніколаєвої, 424 тис. грн від продажу нерухомості. Офіційну зарплату Ольга Ляшко отримувала від теруправління Державної судової адміністрації в Одеській областi (73 тис. грн) та від Громадсько спілки «Юкрейніан фуд мануфекчерерз алайнс» (дві тисячі гривень). Загальні доходи подружжя становлять 4,1 млн грн.

У 2024 році Ольга Ляшко орендувала кімнату в Австрії, раніше вона отримувала соціальні виплати у цій країні. Руслан Ляшко є власником житлового будинку та двох земельних ділянок на Дніпропетровщині, квартири у Вишгороді (53,5 м2), також вони з дружиною є співвласниками квартири у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині (100,9 м2). У Львові Ольга Ляшко із 2023 року орендує квартиру площею 71,8 м2.

Подружжя немає власного автомобілія, але Ольга Ляшко орендує авто Lexus RX 450h (2021 року випуску) у Максима Косигина.

Руслан Ляшко очолив теруправління ДБР у Львові у 2020 році. До цього працював слідчим ДБР, раніше – слідчим в особливо важливих справах Генпрокуратури. Восени 2018 року, перебуваючи на посаді старшого слідчого ГПУ, Руслан Ляшко потрапив у скандал – його затримали патрульні за підозрою у нетверезому водінні.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.