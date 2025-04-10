Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив оновлений порядок розміщення вивісок на території громади. Серед іншого, вивіска не має суперечити композиції фасаду, його деталям та матеріалам, відповідати габаритам та пропорціям деталей, а також вимогам щодо яскравості освітлення, особливо на історичних будівлях.

Оновлений документ для впорядкування вивісок у Львові розробили вперше з 2016 року. Новий порядок деталізує габарити вивісок та акцентує на гармонійному співвідношенні вивісок з фасадами будинків.

«Вивіска не має перечити композиції фасаду, його деталям та матеріалам. Положення містить уточнені вимоги щодо вигляду самих вивісок – рекомендації щодо матеріалів, кольорів, шрифтів та композиції елементів. Також ми акцентуємо на приміщеннях з кількома підприємцями, так званих комплексних проєктах. В таких випадках вивіски мають бути запроєктовані як комплекс, розташовані на одній осі, мати однакові пропорції. Також працюємо з освітленням», – розповів керівник управління формування середовища департаменту архітектури і просторового розвитку Михайло Шевченко.

В порядку встановлення вивісок враховують вимоги щодо інклюзивності. Йдеться про висоту розміщення вивісок, розмірів і типів шрифтів, дублювання інформації шрифтом Брайля.

Також у міськраді підготували спеціальну брошуру для підприємців, у якій на прикладах пояснюють правила розташування вивісок, вимоги щодо їх габаритів та матеріалів, тощо. Також брошура містить приклад оформлення документів для погодження вивіски.

За 2024 рік до управління формування міського середовища надійшло 1046 звернень щодо облаштування вивісок, з них: 689 погодили, а 357 відмовили. Від початку 2025 року таких звернень було близько 350.

Законність вивіски контролює у КП «Адміністративно-технічне управління». Його фахівці щодня виїжджають на місця, перевіряють, складають протоколи, а за потреби і демонтують вивіски. У 2024 році вони зафіксували 1185 розміщених без дозволів вивісок і демонтували 1046.

«Найчастіше ми стикаємось з самовільно розміщеними вивісками без необхідних дозвільних документів. Таких є близько 80%. Менше випадків з невідповідністю, коли підприємці погодили паспорт вивіски, але розміщують її з певними порушеннями. Це можуть бути інші розміри, невідповідна конструкція чи як вона відображена. Таких випадків порушень є близько 20%», – розповів керівник відділу оперативного реагування Олег Процайло.

Порушникам скеровують вимогу і дають час на усунення невідповідностей. Якщо підприємець не демонтує вивіску добровільно, її розберуть примусово.