Ксенію Кареліну засудили до 12 років колонії

Росія та США провели обмін заручниками після перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, росіяни звільнили жінку, яка задонатила невелику суму на підтримку України, а США – підозрюваного в контрабанді росіянина, повідомив директор ЦРУ Джон Реткліфф та Wall Street Journal у четвер, 10 квітня.

«Цей обмін демонструє важливість збереження відкритих ліній зв'язку з Росією, попри глибокі проблеми у наших двосторонніх відносинах. Хоча ми розчаровані тим, що інших американців продовжують незаконно утримувати в Росії, ми розглядаємо цей обмін як позитивний крок і будемо продовжувати працювати над їхнім звільненням», – повідомив Реткліфф.

В межах обміну Росія звільнила Ксенію Кареліну – жінку, яка має громадянство США та Росії та яка була засуджена за держзраду через донати на підтримку України. Так, у 2024 році Кареліну засудили до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала американській благодійній організації менш ніж 100 доларів на допомогу Україні.

34-річна Кареліна переїхала до США у 2015 році, вийшла заміж за громадянина США та отримала громадянство США у 2021 році. Її затримали в Єкатеринбурзі в січні за підозрою в дрібному хуліганстві. Втім, згодом справу перекваліфікували – жінку звинуватили у держзраді, оскільки та перерахувала 51 долар українському фонду Razom, яка допомагає людям, постраждалим від війни.

Водночас США звільнили чоловіка із громадянством Росії та Німеччини Артура Петрова, якого затримали у 2023 році на запит Сполучених Штатів. У США чоловіка звинувачують в імовірній контрабанді мікроелектроніки.

Зазначимо, раніше низка ЗМІ повідомила, що 10 квітня в Абу-Дабі проходять переговори між Росією та США.

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