Чоловік добровільно присягнув на вірність росіянам у 2014 році

Під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку ЗСУ взяли у полон колишнього українського військового. У четвер, 30 січня, Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру у державній зраді.

Працівники бюро затримали колишнього українського військового, якого підозрюють у державній зраді. Чоловік добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року. Тим часом його батьки досі живуть у Полтавській області.

«Після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 ОМБ Росії», – розповідають у ДБР.

У січні 2025 року військовий потрапив в полон до ЗСУ під час штурму на Донецькому напрямку. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу, зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині курсантці військового навчального закладу повідомили про підозру у державній зраді. Дівчина, родом з Харківщини, співпрацювала зі спецслужбами Росії.