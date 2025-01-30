Правоохоронці підозрюють у злочинах трьох наркозалежних та рецидивіста

Правоохоронці викрили агентурну групу російських спецслужб, яка планувала серію терактів на Одещині. Зловмисників затримали, коли ті планували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції. Про це у понеділок, 30 січня, повідомила Служба безпеки України.

Як встановили слідчі, терористи планували підпалити декілька службових автомобілів, а після дистанційно підірвати саморобний вибуховий пристрій біля поліцейських. Для цього зловмисники оселилися у хостелі поблизу райвідділка, купили чотири каністри бензину та заховали замасковану під вогнегасник вибухівку.

«Правоохоронці викрили учасників агентурної групи під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера з Одещини, яке відбулося 20 січня. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч», – розповіли у відомстві.

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що за 2500 доларів зловмисники погодились підірвати саморобну вибухівку біля будинку 54-річного підприємця-волонтера, який жив в Пересипському районі Одеси. Створення вибухового пристрою контролював представник спецслужб РФ в онлайн-режимі.

За даними слідства, зловмисниками виявилися троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Рецидивіст діяв окремо від решти групи й відповідав за виготовлення вибухівки та її закладення до схованок.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.