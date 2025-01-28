Шпигунам загрожує довічне позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали двох жителів Полтавщини, які допомагали росіянам готувати ракетні удари по аеродромах, на яких розташовані винищувачі F-16. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані – двоє чоловіків 21 та 22 років з Кременчука Полтавської області. Співробітники СБУ викрили їх під час фотографування зльоту винищувача F-16 біля одного з військових аеродромів. Встановлено, що до співпраці їх завербувала співробітниця російської ФСБ.

За завданням російської спецслужби, шпигуни мали дізнатись та передати окупантам координати аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України. Крім того, затримані мали надіслати окупантам фотозвіт з описом техніки, що базується на кожному об’єкті.

Для цього російські шпигуни планували об’їхати п’ять областей України, у кожній з них затримані хотіли орендувати житло, щоб мати можливість спостерігати за визначеними об’єктами протягом кількох днів.

«Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідки, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони», – розповіли у СБУ.

Під час затримання у чоловіків вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з окупантами.

Їм оголосили підозри у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі підозрювані перебувають під вартою без можливості внесення застави.