Ізраїль вимагає в ХАМАС припинити принижувати гідність інших полонених

Ізраїль заявив про відкладення звільнення понад 600 палестинських ув’язнених, поки не переконається, що ХАМАС припинив влаштовувати «принизливі церемонії» при передачі ізраїльських заручників. Палестинці, яких мали звільнити, вже встигли сісти на автобуси та майже покинули в’язницю, де вони перебували, повідомило 23 лютого The Times of Israel.

За даними видання, Ізраїль мав звільнити понад 600 ув’язнених палестинців ще 22 лютого. В’язнів посадили до автобусів, щоб вивезти їх з в’язниці Офер, проте згодом їх наказали вийти, а звільнення відклали на невизначений термін.

«У світлі неодноразових порушень з боку ХАМАС — включаючи церемонії, що принижують гідність наших заручників, і цинічне використання наших заручників у пропагандистських цілях — було прийнято рішення відкласти заплановане на вчора звільнення терористів до тих пір, поки не буде гарантовано наступне звільнення заручників, причому без принизливих церемоній», – повідомили у пресслужбі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Ув'язнених планувалося звільнити в рамках угоди про звільнення шести заручників, яких ХАМАС звільнив 22 лютого. Втім, в Ізраїлі обурилися тим, як бойовики ХАМАС привозять заручників на церемонію звільнення інших.

Причиною відтермінування звільнення палестинців, зокрема, стало відео, на якому видно, як двоє ізраїльських заручників спостерігають, як звільняють інших полонених та просять врятувати і їх.

Зазначимо, що звільнення заручників – одна із умов мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, яка набула чинності 19 січня. Згідно з домовленостями сторін, у межах першого етапу мирної угоди, що триватиме шість тижнів, Ізраїль обіцяє звільнити 2 тис. палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення. Своєю чергою, ХАМАС зобов’язався повернути 33 ізраїльських заручників. Зазначимо, що за різними даними загалом у полоні ХАМАСу перебуває від 60 до 90 заручників.