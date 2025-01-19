ХАМАС звільнив трьох заручниць

У неділю, 19 січня, палестинське угрупування ХАМАС звільнило трьох ізраїльських заручниць та передала їх Армії оборони Ізраїля. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу, опублікованому у соцмережі Х.

Палестинське угрупування ХАМАС звільнило 24-річну Роні Гонен, 28-річну Емілі Дамарі та 31-річну Дорон Штайнбехер. Спочатку на площі Сарая у Газі їх передали представникам Червоного Хреста, а ті – ізраїльським військовим. За даними CNN, жінки вже перебувають в Ізраїлі.

«Звільнені заручники прямують до пункту первинного прийому на півдні Ізраїлю, де вони пройдуть первинне медичне обстеження», – цитує CNN ізраїльських військових.

Після первинного обстеження, звільнених жінок перевезуть до медичного центру у Тель-Авіві.

Жінки, звільнені з полону ХАМАС

Зазначимо, що звільнення заручників – одна із умов мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, яка набула чинності 19 січня. Згідно з домовленостями сторін, у межах першого етапу мирної угоди, що триватиме шість тижнів, Ізраїль обіцяє звільнити 2 тис. палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення. Своєю чергою, ХАМАС зобов’язався повернути 33 ізраїльських заручників. Зазначимо, що за різними даними загалом у полоні ХАМАСу перебуває від 60 до 90 заручників.

Нагадаємо, у середу, 15 січня стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню у Секторі Гази. Домовленостей вдалося досягнути шляхом непрямих перемовин: після зустрічі прем'єр-міністра Катару з представниками ХАМАСу та окремо з представниками Ізраїлю.