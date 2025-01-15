Мітинг у Тель-Авіві на підтримку заручників ХАМАСу

Ізраїль та палестинське угрупування ХАМАС домовилися про припинення вогню у Секторі Гази. Про це у середу, 15 січня, повідомили низка ЗМІ, зокрема, The Times of Israel, Al Jazeera, BBC, а також обраний президент США Дональд Трамп.

Першим про досягнення мирних домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом повідомив обраний президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«У нас є угода щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякую», – цитує Дональда Трампа «Європейська правда».

Офіційно досягнення мирної угоди також підтвердив президент США Джо Байден: «Після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів, разом з Єгиптом і Катаром, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників. Моя дипломатія ніколи не припиняла своїх зусиль, щоб це зробити».

За даними телеканалу Al Jazeera, під час першого етапу мирної угоди Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відійде в межах 700 м у Секторі Гази. Також Ізраїль обіцяє звільнити дві тис. палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення. Крім того, Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією для отримання медичної допомоги. Своєю чергою ХАМАС зобов’язується звільнити 33 ізраїльських полонених. Крім того, Ізраїль зобов’язується відкрити пункт пропуску Рафах з Єгиптом через сім днів після початку першого етапу перемир’я.

Водночас The Times of Israel пише, що окремі пункти домовленостей сторони ще узгоджуватимуть після початку дії мирної угоди. За даними BBC, перша фаза мирної угоди триватиме шість тижнів. Сторони досягли згоди шляхом непрямих перемовин: після зустрічі прем'єр-міністра Катару з представниками ХАМАСу та окремо з представниками Ізраїлю.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС відкрили вогонь по Ізраїлю, атакувавши південні та центральні регіони країни ракетами. За даними Ізраїлю, внаслідок атаки загинули приблизно 1200 мирних жителів. Крім того, бойовики проникли на територію Ізраїлю та захопили у полон понад 250 людей, серед яких були громадяни інших країн. Ізраїль вважає, що в живих залишилось приблизно 60 заручників. Того ж дня Ізраїль оголосив контртерористичну операцію через масштабну атаку із Сектора Гази. Наступного дня, 8 жовтня, уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан.