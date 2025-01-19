Перемир'я набуло чинності об 11:15

Припинення вогню стало можливим після того, як ХАМАС у неділю, 19 січня, передав список перших заручників, яких мають звільнити цього ж дня. Про це повідомляє The Time of Israel.

Відомо, що перемир’я мали оголосити 19 січня о 8:30, але його відклали, адже ХАМАС запізнився з переданням списку трьох заручниць, яких звільнять цього ж дня. Тому в неділю ізраїльська армія продовжила завдавати ударів по Сектору Гази.

Згодом ХАМАС таки передав список заручників. Представники угруповання заявили, що дотримуються досягнутих домовленостей, а затримка в публікації списку викликана технічними причинами. Перемир'я набуло чинності об 11:15.

Нагадаємо, офіційно про досягнення мирної угоди 15 січня повідомив президент США Джо Байден: «Після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів, разом з Єгиптом і Катаром, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників. Моя дипломатія ніколи не припиняла своїх зусиль, щоб це зробити».

Під час першого етапу мирної угоди Армія оборони Ізраїлю відійде в межах 700 м у Секторі Гази. Також Ізраїль обіцяє звільнити 2 тис. палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення. Крім того, Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією для отримання медичної допомоги. Своєю чергою ХАМАС зобов’язується звільнити 33 ізраїльських полонених.