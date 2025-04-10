Віллем Дефо у фільмі «Очі: Легенда Карпат»

Студія А24 та дистриб’ютор картини «Очі: Легенда Карпат» Adastra Cinema оприлюднили уривок з фільму, де багаторазовий номінант на кінопремію «Оскар» Віллем Дефо наспівує українську народну пісню «Взяв би я бандуру».

Нагадаємо, режисером та сценаристом фільму став Ісайя Саксон, відомий своєю роботою над музичними кліпами Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Каньє Веста і Grizzly Bear. Для нього ‒ це перший повнометражний фільм, який зокрема стає й певним дослідженням власного роду, який бере початок з українських Карпат.

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За сюжетом дівчина Юля народилась серед могутніх Карпат, в лісах якого сховані таємничі магічні створіння. На деяких полюють, від деяких втікають. Про особливих ‒ створюють легенди. Одного разу малюк із цього магічного роду заблукав і потрапив до Юлі. І тепер В кінотеатрах України можна побачити «Очі: Легенда Карпат» з 24 квітня.