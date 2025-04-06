Чарівне фентезі «Очі: Легенда Карпат» мало вийти у прокат наприкінці лютого, але на заваді стала стихія. Пожежі у Лос-Анджелесі зруйнували будинок режисера та сценариста стрічки Ісаї Саксона, і через це вихід натхненного Україною фільму був відкладений. Тож тепер в кінотеатрах України ми зможемо побачити «Очі: Легенда Карпат» з 24 квітня.

Стрічка розповідає легенду про магічних створінь, які живуть у карпатських лісах. Дівчина Юля народилась у Карпатах, де у лісах мешкають таємничі магічні істоти, відомі як Очі. На деяких із них люди полюють, від деяких тікають. Одного разу малюк із цього магічного роду заблукав і потрапив до Юлі. І тепер дівчині треба його врятувати та допомогти повернутися додому.

Для Ісаї Саксона, відомого роботою над музичними кліпами Бьорк, Каньє Веста та інших популярних виконавців, це – перший повнометражний фільм, який до того ж став для нього і своєрідним дослідженням власного роду, котрий бере початок з Карпатського регіону.

Головну героїню грає юна німецька акторка Гелена Зенгель, яка отримала популярність після ролі у стрічці Пола Грінграсса «Новини з усього світу», де її партнером був Том Генкс. А також у стрічці знялися Емілі Вотсон («Чорнобиль», «Розсікаючи хвилі», «Такі дрібниці»), Віллем Дефо («Бідолашні створіння», «Носферату»), а також зірка фільмів «Воно», «Мисливці на привидів» та серіалу «Дивні дива» Фінн Вулфгард.

Кадр з фільму

Українським дистрибутором стрічки є компанія Adastra Cinema, а права на її світовий прокат належать А24. Для цієї культової студії, відомої першою чергою провокаційним глядацьким кіно, це – один із небагатьох сімейних фільмів у фільмотеці. І перші глядачі та критики, що побачили світову прем’єру фільму на фестивалі Sundance, від нього у захваті. Тож поки чекаємо на прем’єру в Україні, пропонуємо прочитати, що ж провідні світові кінооглядачі пишуть про «Очі: Легенда Карпат».

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Кіномагія «Інопланетянина», «Принцеси Мононоке» та «Зоряних війн»

«Стрічка «Очі: Легенда Карпат» втілює старі прийоми у новій історії. Зустріч дитини з таємничою істотою – це далеко не оригінальна ідея, оскільки цей троп використовувався безліч разів раніше, наприклад, у фільмах «Інопланетянин», «Ліло і Стіч» чи «Дракон Піта». Але глядачі просто не можуть не закохуватися в такі історії, котрі торкаються дитячої фантазії та приносять задоволення всім поколінням», – пише оглядач Collider.

Кадр з фільму

І з ним погоджується та доповнює колега з Variety: «Практична магія оживляє цю, ґрунтовану на фентезі, стрічку A24, проповідуючи спільне існування людини з природою. Очі існують: пухнасті мавпоподібні істоти з помаранчевою шерстю, видатними вухами та великими темними очима. Вони однаково комфортно могли б почуватися і у всесвіті «Зоряних воєн», і на Пандорі з «Аватара» Джеймса Кемерона, і у фільмах серії «Гремліни».

А Deadline додає: «Натхненний такими кінострічками, як «Чорний жеребець», «Мій сусід Тоторо», «Відьми» Роальда Даля, «Принцеса Мононоке» і, безумовно, шедевром Стівена Спілберга «Інопланетянин», режисер і сценарист Ісая Саксон у своєму дебютному фільмі створив вражаючий світ, поєднавши лялькарство, аніматроніку, Matte Painting (техніку домальовування, котра дозволяє на основі реальних зображень створювати фантастичні світи, – ред.), комп'ютерну графіку та візуальні ефекти, щоб перенести нас туди, де ми ніколи не були, – у пригоду, яка поєднує натуралістичні та фантастичні декорації, створюючи враження, що ви дивитеся фільм, який був намальований, а не просто знятий через об'єктив камери».

Кадр з фільму

«Конкурент» бебі Йоди

Безумовно, значну частину магії фільму створює, власне, маленький Очі, – чарівний настільки, що це просто нереально. Тож недивно, що коли лише вийшов перший трейлер стрічки, у мережі одразу ж звинуватили фільм у використанні ШІ для створення цього персонажа. Але Ісая Саксон одразу ж виступив із заявами про те, що його фільм від ШІ максимально віддалений.

«Образ дитинчати Очі, котрий нагадує суміш Ґроґу (бебі Йоди) з поргами із того ж всесвіту «Зоряних воєн», сповнений дикуватої чарівності. Цього малюка, безумовно, хочеться обійняти, але його гострі зуби можуть відлякати хижака. Згідно з прес-релізами, не використовувалося жодного CGI: натомість всі крупні плани дитинчати Очі виконувалися кількома людьми, котрі управляли фізичною лялькою на знімальному майданчику», – розповідає Variety.

Кадр з фільму

Таким чином стає зрозумілим, чому ж малюк Очі виглядає настільки справжнім і живим. І справді – так само, як бебі Йода: адже на зніманнях серіалу «Мандалорець» його роль також грала фізична лялька, а не образ, створений комп’ютером.

Реальність нереального

Критики в один голос пишуть про те, що у чарівний світ фільму неможливо не повірити. Hollywood Reporter називає стрічку такою, що сповнена «багатогранної уяви та приголомшливого оформлення». Vulture додає, що «Очі: Легенда Карпат» виглядає приголомшливо реалістично. Це фантазія, яка змушує повірити, що вона реальна». А Deadline називає фільм «ковтком свіжого повітря та приголомшливим візуальним задоволенням, яке сподобається не лише наймолодшим членам родини».

Кадр з фільму

«Якщо «Очі: Легенда Карпат» не революція у жанрі фентезі, то це, принаймні, можливість показати цінність фізичного кінематографічного чаклунства новому поколінню, яке звикло бачити на екрані лише нематеріальні фентезі-світи. Маючи унікальну історію та неповторний стиль, Саксон уникає створення прохідного фільму. Його стрічка спонукає замислитися: «Як вони взагалі це зробили?», – лише щоб ще більше здивуватися, усвідомлюючи застосовані техніки. Це – справжнє кіночарівництво», – резюмує Variety.

Нагадаємо, що наживо побачити цю кіномагію ми зможемо з 24 квітня.