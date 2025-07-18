Олександр Усик вдруге може отримати статус «абсолюта»

У ніч на неділю, 20 липня, у Лондоні на стадіоні «Вемблі» відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті.

Вечір боксу на «Вемблі» стартує о 19:00 за київським часом, а головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться не раніше 23:30.

Це буде вже друге протистояння між боксерами. Уперше вони зійшлися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Після цієї перемоги Усик зазіхнув на бій за «абсолют» проти Тайсона Ф'юрі. У травні 2024 року в напруженому поєдинку українець здолав британця і став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті з 1999 року після Леннокса Льюїса. Однак Олександр швидко втратив цей статус, адже змушений був позбутися поясу IBF (яким тепер володіє Дюбуа). У бою-реванші, що відбувся у грудні того ж року Усик вдруге переміг «Циганського короля», відправивши його на пенсію.

Своєю чергою Дюбуа, оговтавшись від поразки українцю, провів три поєдинки, в яких був сильнішим за Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

FAVBET фаворитом реваншу вважає Усика. Коефіцієнт на перемогу українського важковаговика становить 1,30. Успіх Дюбуа оцінюють у 3,70 бала. Коефіцієнт на дострокову перемогу українця – 2,25, а на передчасний успіх британця – 5,00 бала. Перемогу Олександра нокдауном оцінюють у 10,00, Даніеля – в 21,00.

Коли та де дивитись пряму трансляцію бою-реваншу Усик – Дюбуа

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик – Дюбуа та весь файткард вечора за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL».

Володимир Кобельков прокоментує головний поєдинок вечора з місця подій на Вемблі. Трансляція вже традиційно буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» в розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з’явиться на сервісі в день події.