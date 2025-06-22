Олександр Усик і Олександр Красюк

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк оголосив про припинення співпраці з українським важковаговиком Олександром Усиком. Про це промоутер повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

«Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію», – написав Красюк.

Головні успіхи Усика за час співпраці з Красюком:

Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі

Нагадаємо, Усик співпрацював з компанією K2 Promotions з самого початку своєї професіональної кар'єри (2013). За 12 років Олександр провів 23 бої, не зазнавши жодної поразки.

Вже 19 липня Усик має провести бій-реванш проти Даніеля Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.