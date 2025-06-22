Усик завершив співпрацю зі своїм промоутером Красюком, яка тривала 12 років
За час спільної роботи Олександр провів 23 бої, не зазнавши жодної поразки
Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк оголосив про припинення співпраці з українським важковаговиком Олександром Усиком. Про це промоутер повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
«Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію», – написав Красюк.
Головні успіхи Усика за час співпраці з Красюком:
- Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі
- Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі
- Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі
- Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі
- Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі
Нагадаємо, Усик співпрацював з компанією K2 Promotions з самого початку своєї професіональної кар'єри (2013). За 12 років Олександр провів 23 бої, не зазнавши жодної поразки.
Вже 19 липня Усик має провести бій-реванш проти Даніеля Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.