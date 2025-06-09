Олександр Усик запропонував Дональду Трампу пожити у його київському будинку

Український боксер Олександр Усик запропонував президенту США Дональду Трампу пожити у його будинку в Києві. За словами спортсмена, таким чином американський лідер зможе краще зрозуміти українців, які щодня виживають під російськими обстрілами. Про це боксер сказав під час інтерв’ю для американського телеканалу CNN, опублікованого у понеділок, 9 червня.

Український боксер дорікнув президенту США, що той не виконав своєї передвиборчої обіцянки щодо завершення війни Росії проти України протягом 24 годин. Олександр Усик закликав Дональда Трампа «відкрити очі» та допомогти українцям.

«Він має відповідати за свої слова. Він сказав, що через місяць чи день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Чому він говорить?», – зауважив Олександр Усик.

Олександр Усик висловив думку, що можливо Трамп був би більш прихильний до України, якби розумів через що кожного дня проходять українці під постійними атаками Росії. Тому боксер запропонував Трампу пожити у нього вдома, наприклад, тиждень. Олександр Усик також зауважив, що візит американського президента має бути таємним, оскільки в іншому випадку Росія припинить обстріли України на час перебування Дональда Трампа.

«Я пропоную йому свій дім. Нехай приїде до України. Я дам йому свій дім і свою охорону. Я забезпечу його повну безпеку. Нехай поживе в моєму будинку тиждень і побачить, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні», – сказав український боксер.

Також Олександр Усик запропонував Дональду Трампу пожити на Оболоні чи Троєщині, де росіяни систематично атакують житлові будинки.

Додамо, що 38-річний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик родом з Сімферополя, що тимчасово окупованому Криму. На початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували будинок родини боксера у Ворзелі Київської області, але згодом звільнили. Дружина боксера скаржилася на безлад, який залишили після себе окупанти.

«Русскій мір заїхав і до мене! Тварини! Просто все зіпсували, на***ли, як завжди! Довбо***и. Ще й застілля влаштовували. Які вони тупі!», – писала Катерина Усик на своїй інстаграм-сторінці.