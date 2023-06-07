Усик назвав росіян хворими та невиліковними людьми

Український боксер Олександр Усик заявив, що росіяни – це хворі й невиліковні люди і зізнався, що вбив би Владіміра Путіна при зустрічі. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу KOLOSEUM.

Усик пояснив, що росіяни б'ють по цивільній інфрастуктурі, по суті займаються тероризмом, але при цьому радіють своїм злочинам. За словами боксера, росіяни – це хворі й невиліковні люди.

«Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які роблять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, здається, невиліковні», – заявив Усик.

Також боксер заявив, що не залишив би Владіміра Путіна живим, якби вони десь перетнулися.

«Якби в мене була зброя, я б його вбив. А якби в мене не було зброї, я б його задушив. Іншого виходу немає», – зазначив Усик.

Раніше Усик був відомий суперечливими поглядами. Він ухилявся від відповіді на питання щодо приналежності Криму, заявляв, що українців і росіяни – це «один народ». Разом зі своїм кумом Василем Ломаченком відвідував УПЦ МП і виступав проти декомунізації в Україні.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії, в Усик стався «переворот у поглядах». Він повернувся в Україну та вступив до лав територіальної оборони, висловивши готовність захищати країну зі зброєю в руках. У квітні 2022 року чемпіон оголосив про створення власного фонду Usyk Foundation, який допомагає людям, які залишилися без житла і потребують допомоги, а також теробороні та воїнам ЗСУ. Також Олександр допомагає ЗСУ необхідною технікою та екіпіруванням, зокрема дронами та позашляховиками. І морально підтримує бійців, провідуючи їх у шпиталі після поранення. У вересні 2022 року Усик заявив, що Крим «був, є і буде» українським.