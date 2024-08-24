Олександр Усик передав президенту особливий пояс, виготовлений спеціально для поєдинку з Тайсоном Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик подарував президентові Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Чемпіон вручив пояс під час зустрічі президента з представниками збірної України на Олімпіаді-2024. Відповідне відео з’явилось у Telegram-каналі Володимира Зеленського 24 серпня.

«Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь – отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу й непереможність. Дякую!» – написав президент.

Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC Олександр Усик здобув у 2018 році, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями – WBA, WBO, IBF та WBC. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку, підкреслили в адміністрації президента.

У межах зустрічі з українськими олімпійцями президент вручив орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги I ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Глава держави також відзначив олімпійців орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток – нагородами й почесними званнями.

Наприкінці зустрічі олімпійці передали президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Повідомлялось, що сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві президент Володимир Зеленський також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.

Нагадаємо, бій-реванш між українським важковаговиком Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство за версіями WBC, WBA та WBO запланований на 21 грудня. Бій-реванш відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.